Edirne'de 5 ayda 37 bin düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 5 ayda 37 bin 229 düzensiz göçmen yakalandı. Bu sayının, geçen yılın aynı döneminde yakalanan düzensiz göçmenlerin iki kattan fazla olduğu belirtildi

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme girişimleri devam ediyor.

Edirne'de hudut askeri, jandarma ve polis bu yılın ilk 5 ayında 37 bin 229 düzensiz göçmen yakaladı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla. Edirne'de geçen yılın ilk 5 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 15 bin 530 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yılın ilk 5 ayında yapılan yakalama sayısı, dönem içi değerlendirmesinde tüm zamanların en yüksek yakalama sayısı olarak belirtiliyor.

- İl Göç Müdürlüğünde yoğun mesai

Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar İl Göç İdaresi'ne bağlı Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde misafir ediliyor.

Yakalama sayısındaki artış nedeniyle İl Göç İdaresi personeli de yoğun mesai veriyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun "Edirne İli Yasa Dışı Göç İnceleme Raporu"na göre 2014 yılında günlük ortalama 50-100 kişinin teslim edildiği Geri Gönderme Merkezi'ne son aylarda günlük ortalama 350 düzensiz göçmen teslim edilmeye başlandı.