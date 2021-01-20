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  4. Edirne’de 5 bin 800 TL’lik kaçak parfüm ele geçirildi

Edirne’de 5 bin 800 TL’lik kaçak parfüm ele geçirildi

20.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Edirne’de 5 bin 800 TL’lik kaçak parfüm ele geçirildi

Edirne’de jandarma ekiplerince Romanya’ya gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 bin 800 TL değerinde 58 adet kaçak parfüm ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 04.10 sıralarında TEM gişelerindeki yol kontrol noktasında İstanbul’dan Romanya’ya giden bir yolcu otobüsü durduruldu.

Edirne’de jandarma ekiplerince Romanya’ya gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 bin 800 TL değerinde 58 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 04.10 sıralarında TEM gişelerindeki yol kontrol noktasında İstanbul’dan Romanya’ya giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürülecek olan çeşitli cins ve markalarda 58 adet parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 bin 800 TL olduğu öğrenilirken, 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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