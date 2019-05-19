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Edirne'de 5 bin kişi "atabarı" oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 19:54 | Son Güncelleme

Edirne'de 5 bin kişi "atabarı" oynadı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 19 Mayıs'ın 100. yılı için "Dünya Atabarı Oynuyor" projesi kapsamında Edirne'de vatandaşlar atabarı oynadı.

Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinliklere çok sayıda kişi katıldı.

Saat 19.19'da "Dünya Atabarı Oynuyor" projesi kapsamında yaklaşık 5 bin vatandaş atabarı oynamaya başladı.

Vatandaşlar oyuna büyük ilgi gösterdi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşların atabarı oynadığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin 81 ili ile 23 ülkede aynı anda "atabarı" oynandığını belirten Hacıoğlu, "Dünya atabarı oynadı. Biz de Edirne olarak 5 bin kişiyle atabarı oynadık. Olağanüstü bir kalabalık vardı. Çok güzel bir görüntü oluştu." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ATABARI oyun

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