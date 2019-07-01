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Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:19 | Son Güncelleme

Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 515 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Uzunköprü, Lalapaşa, Keşan ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Tunus, Afganistan, Filistin, Libya, Cezayir, Pakistan, Fas, Mısır, Irak, İran, Suriye ve Yemen uyruklu 515 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Göç İdaresi hudut

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