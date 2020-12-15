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Edirne’de 516 bin TL’lik kaçak parfüm ele geçirildi

15.12.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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Edirne’de 516 bin TL’lik kaçak parfüm ele geçirildi

Edirne’de, jandarma ekiplerince durdurulan iki araç içerisinde çeşitli cins ve markalarda piyasa değeri 516 bin 400 TL değerinde toplam 5 bin 164 adet kaçak parfüm ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 14 Aralık 2020 günü saat 02.00 sıralarında TEM Gişeleri yol arama ve kontrol noktasında icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti esnasında İstanbul İlinden Sırbistan Ülkesine gitmekte olan, şüpheli iki araç tespit edildi.

Edirne’de, jandarma ekiplerince durdurulan iki araç içerisinde çeşitli cins ve markalarda piyasa değeri 516 bin 400 TL değerinde toplam 5 bin 164 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 14 Aralık 2020 günü saat 02.00 sıralarında TEM Gişeleri yol arama ve kontrol noktasında icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti esnasında İstanbul İlinden Sırbistan Ülkesine gitmekte olan, şüpheli iki araç tespit edildi. Araçlarda yapılan arama neticesinde; fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürülecek olan çeşitli cins ve markalarda kaçak parfüm olduğu tespit edildi.
Her iki araçta toplam 5 bin 164 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 516 bin 400 TL olduğu bildirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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