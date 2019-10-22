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Edirne'de 527 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Edirne'de 527 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 527 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, İpsala, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Suriye, Fas, Cezayir, Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Eritre uyruklu 527 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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