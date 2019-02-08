Edirne'de 550 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 550 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Köşen ve Orhaniye köylerinde iki günde yapılan denetimlerde, Cezayir, Myanmar, Fas, Filistin, Bangladeş, Eritre, Irak, Afganistan, Pakistan uyruklu 550 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

