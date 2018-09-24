Edirne'de 559 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 559 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Edirne merkeze bağlı Yenikadın, Orhaniye, Bosnaköy ile Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.
Ekipler, Cezayir, Pakistan, Irak, Afganistan, Bangladeş, Somali, Mısır ve Suriye uyruklu 559 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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