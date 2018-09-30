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Edirne'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

Edirne'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne merkeze bağlı Yenikadın köyünde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Ekipler, Pakistan, Irak, Senagal ve Cezayir uyruklu 58 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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