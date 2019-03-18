Edirne'de 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ve Lalapaşa ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıya gözaltına alınan Ş.G., V.K., F.A., A.B.A., S.G. ve H.E. ise adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

