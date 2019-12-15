Edirne'de 60 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 60 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Meriç ilçesinde yapılan denetimlerde Pakistan, Afganistan ve Filistin uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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