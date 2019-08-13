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Edirne'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

Edirne'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe çıkışında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 4'ü çocuk 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de Enez sahili Boztepe açıklarında lastik botla Yunanistan'a geçme hazırlığında aralarında çocukların da olduğu 35 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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