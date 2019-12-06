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Edirne'de 630 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

Edirne'de 630 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de illegal yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 630 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Süloğlu, İpsala, Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Eritre, Fas, Sri Lanka, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 630 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen Edirne Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

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