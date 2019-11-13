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Edirne'de 69 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 09:05 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İran ve Afganistan uyruklu 69 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 69 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İran ve Afganistan uyruklu 69 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Vakıf sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, İran ve Afganistan uyruklu, 23'ü çocuk, 15'i kadın, toplam 69 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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