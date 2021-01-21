Edirne’de 7 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de, polis ekiplerince yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan Fas uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi’nde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Fas uyruklu oldukları belirlenen K.A., N.R., A.E.H., H.S., A.E., H.H. ve O.H. isimli mültecileri yakaladı.

Göçmenlerin emniyetteki ilk ifadelerine göre, yaklaşık 200 Euro karşılığında organizatörler aracılığıyla Bulgaristan’a geçiş yapmak istedikleri, oradan da Fransa’ya gitmek istedikleri öğrenildi. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

