HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne’de 703 bin TL’lik cinsel içerikli kaçak hap ve jel ele geçirildi

Edirne’de 703 bin TL’lik cinsel içerikli kaçak hap ve jel ele geçirildi

11.12.2020 15:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Edirne’de 703 bin TL’lik cinsel içerikli kaçak hap ve jel ele geçirildi

Edirne’de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap ve 18 bin 36 adet jel ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, Edirne merkez ilçesinde şüpheli bir şahsın cinsel gücü artırıcı hapları pazarladığı bilgisi alındı.

Edirne’de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap ve 18 bin 36 adet jel ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, Edirne merkez ilçesinde şüpheli bir şahsın cinsel gücü artırıcı hapları pazarladığı bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler, adli makamlarca gerekli izinlerin alınmasının ardından 10 Aralık 2020 tarihinde şüpheli şahsın ev, eklentileri ve aracında yapılan aramada maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel gücü artırıcı hap ve 18 bin 36 adet cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Edirne’de 703 bin TL’lik cinsel içerikli kaçak hap ve jel ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Bulgar turistler bu sefer elleri boş döndüBulgar turistler bu sefer elleri boş döndü
KYK 500 personel alımı yapıyor! KYK 500 personel alımı yapıyor!

En Çok Okunan Haberler

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi

Devlet hastanesinde yangın

Bulgar turistler bu sefer elleri boş döndü

Bulgar turistler bu sefer elleri boş döndü

Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Acı haberler peş peşe geldi! Aynı aileden 5 kişi...

PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu! Canlı bomba etkisiz hale getirildi

Canlı bomba saldırısı böyle engellendi

'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası! Gözyaşlarına boğuldular

'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası! Gözyaşlarına boğuldular

Kahreden olay! 20 gün içinde eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti

Kahreden olay! 20 gün içinde eşini, ağabeyini ve anne-babasını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.