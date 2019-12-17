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Edirne'de 782 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 10:12 | Son Güncelleme

Edirne'de 782 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 782 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 782 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Düzenszi Göçmen İl Göç İdaresi operasyon

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