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Edirne'de 824 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:55 | Son Güncelleme

Edirne'de 824 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 3 günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 824 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran, Irak, Somali, Libya, Tunus, Mısır, Eritre, Fas, Cezayir ve Suriye uyruklu 824 düzensiz göçmen yakalandı.

Asker ve jandarmanın 3 günde yakaladığı düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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