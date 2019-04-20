HABER

Edirne'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

Edirne'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 84 yabancı uyruklu yakalandı, geçişi organize ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik şehir genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye hazırlanan Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla A.K, R.Y, O.Ç, V.A. ve N.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Ç, V.A. ve N.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründüKocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü
İskenderun'da SoloTürk provasına büyük ilgiİskenderun'da SoloTürk provasına büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne göçmen

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Irak sınırında 20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...

Başkent'te kar yağışı başladı

Başkent'te kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.