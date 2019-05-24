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Edirne'de 85 ceviz fidanını kökünden kestiler

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 16:19 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy'ün Muhtarı Cevdet Kurt'un 2 dönüm araziye diktiği 85 ceviz fidanı kökünden kesilerek, katledildi.  Geriye 1 ceviz ağacı kalan Kurt, jandarmaya şikayetçi oldu.

Edirne'de 85 ceviz fidanını kökünden kestiler

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy'ün Muhtarı Cevdet Kurt'un 2 dönüm araziye diktiği 85 ceviz fidanı kökünden kesilerek, katledildi. Geriye 1 ceviz ağacı kalan Kurt, jandarmaya şikayetçi oldu.
İpsala'nın Hacıköy Muhtarı Cevdet Kurt, 3 yıl önce İbriktepe -Hacıköy arasında bulunan arazisine 86 ceviz fidanı dikti. Fidanlara gözü gibi bakan Kurt'a bu sabah bir köy sakini, ağaçlarının kesildiğini bildirdi. Sabah erkenden arazisine giden Kurt, ceviz ağaçlarının kökünden kesilerek, katledildiğini, sadece birinin bırakıldığını gördü. Kurt'un ihbarı üzerine tarlaya İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler gelerek, inceleme yaptı.
Kurt, tarlasında sadece bir ağacın bırakıldığını belirterek, "Yapanların henüz kim oldukları belli değil. Yeni ekimlerden çıktık, husumeti olan yapmış olabilir, diye düşünüyoruz. Ama bu tür olaylar şüphelerle gidilecek şeyler değil. Umarız yapanlar bulunur. Ağaçların kesildiğini görünce ben ve eşim çok üzüldük. Bu ağaçları biz büyük merak ve hevesle ekmiştik, büyük emek sarf ettik. Üç yıl boyunca sulaması, kazması, ilaçlaması derken arazinin içinden çıkmadık. Bunları tutturmak, yetiştirmek kolay olmuyor. Emeğimizin bu şekilde katledilmesi bizi çok üzdü" dedi.

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Edirne'de 85 ceviz fidanını kökünden kestilerEdirne'de 85 ceviz fidanını kökünden kestilerEdirne'de 85 ceviz fidanını kökünden kestilerEdirne'de 85 ceviz fidanını kökünden kestiler

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