Edirne'de 9 ayda 90 bini aşkın düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Edirne'de bu yılın 9 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 90 bini geçti.

Ülkelerindeki ekonomik sıkıntılardan, siyasi ve askeri karışıklıklardan, iç savaş ya da kargaşadan kaçıp Avrupa'da yeni bir hayat kurmak üzere yola çıkan düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçmak için en sık kullandığı yollarında başında, iki Avrupa Birliği üyesi ülkeye sınırı bulunan Edirne geliyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de kolluk kuvvetleri, düzensiz göçün önünde set olabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bulgaristan ve Yunanistan sınırında piyadeler düzensiz göçle mücadele ederken, jandarma ve polis de yerleşim alanlarında düzensiz göç mesailerini sürdürüyor.

- Tren garı ve istasyonlarda yoğun denetim

Pasaportunu ibraz etmeyenlere otobüs şirketlerinin bilet satmaması üzerine düzensiz göçmenler, kente trenle ya da özel araçlarla geliyor.

Düzensiz göçte treni tercih edenlere karşı Edirne Emniyet Müdürülüğü ekipleri her akşam Halkalı-Kapıkule treni varış istasyonunda denetim yapıyor.