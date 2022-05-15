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  4. Edirne'de 90 acı biber yiyen yarışmacı ağırlığınca ayçiçeği yağı kazandı

Edirne'de 90 acı biber yiyen yarışmacı ağırlığınca ayçiçeği yağı kazandı

15.05.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 90 acı biber yiyen yarışmacı ağırlığınca ayçiçeği yağı kazandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen "10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali" kapsamında "Acı Biber Yeme Yarışması" düzenlendi, vatandaşlara ciğer ikram edildi.

Festivalin son gününde, ciğerci önlüğü giyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve tava ciğer ustaları, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler Saraçlar Caddesi'nde devam etti.

Edirne Belediye Bandosu "Tava Ciğeri Marşı"nı seslendirdi.

Belediye Başkanı Gürkan, burada yaptığı konuşmada, 3 gündür süren festivalin bugün sonuna geldiklerini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

Bugün ilk defa geleneksel ciğerin yanında çölyak hastaları için glütensiz unla özel pişirilmiş ciğerin de ikramını yapacaklarını anlatan Gürkan, "Biz istedik ki Edirne'mizin tava ciğerinin, çölyak hastası kardeşlerimiz de tadına baksın. Onlar normal unla pişirilen ciğeri yiyemediklerini söylediler. Bizler de glütensiz unla pişirdiğimiz ciğerden onlara ikram edelim dedik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Canalp, Gürkan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, tava ciğeri pişirdi.

- Acı biberden gözleri yaşardı

Festival kapsamında düzenlenen "Acı Biber Yeme Yarışması"na 12 kişi katıldı.

Yarışmacılar verilen süre içerisinde tabaklardaki 90 acı biberi yemeye çalıştı.

Yarışmayı en kısa sürede tamamlayan Emrah Mucurtay, ağırlığınca yani 83 kilogram ayçiçeği yağı kazandı.

İkinci ve üçüncüye de çeşitli hediyeler verildi.

Bu arada yarışmaya katılanların acı biberden gözlerinin yaşardığı görüldü.

Mucurtay, gazetecilere yaptığı açıklamada, acı biber yemeyi sevdiğini belirterek, "Şanlıurfalı olduğum için çok etkilenmedim. Midemi biraz yaktı ama o da normal. Acı biber yemeyi seviyorum" dedi.

Festivalde, vatandaşlara tava ciğeri ikram edildi.

Vatandaşlar ekmek arası tava ciğer almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

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