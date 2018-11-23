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Edirne'de 97 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:05 | Son Güncelleme

Edirne'de 97 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy köyü ile Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Filistin, İran, Fas, Libya, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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97 düzensiz göçmen Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü yabancı uyruklu

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