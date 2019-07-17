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Edirne'de 'acı' hasat başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin meşhur tava ciğeri'nin yanında 'olmazsa olmaz' olarak adlandırılan yöreye özgü acı biber için hasat mesaisi başladı.

Edirne'de 'acı' hasat başladı

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin meşhur tava ciğeri'nin yanında 'olmazsa olmaz' olarak adlandırılan yöreye özgü acı biber için hasat mesaisi başladı. Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde yetiştirilen biberleri toplamak için tarlalara giren üreticiler sıcak havaya aldırmadan gün boyu 'acı' mesaisine devam ediyor.
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki üreticiler, meşhur tava ciğerinin yanında ana garnitür olarak sunulan ve 'olmazsa olmaz' olarak adlandırılan acı biber için hasat mesaisine başladı. Yunanistan sınırındaki tarlalarda gündelik işçilerle acı biber toplayan üreticiler gün boyu çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl hastalıkların bir önceki yıla göre az olmasıyla birlikte verimin de yüksek olduğunu belirten Edirneli üretici Tunahan Ule, 90 dekar alanda ektikleri meşhur Karaağaç biberini tüm Türkiye'ye dağıttıklarını söyledi.
Geçen yıla göre verimin çok iyi olduğunu ifade eden Ule, "Nisan ayında ektiğimiz tescilli biberimizi şimdi hasat ediyoruz. Yağmurların olmamasından dolayı hasat çok güzel geçiyor, biberlerde hastalık yok. Geçen seneye göre verim çok iyi. Karaağaç biberi bizim kendi yerli tohumumuz. Sadece burada yetişiyor. Yüzyıllardan beri bu topraklarda yetişiyor. Dedemin babasından dedeme, dedemden babama, babamdan da bana kalan bir gelenek bu yetiştiricilik" dedi.
'BİBER HASRETİ BİTTİ'
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da, biberin ününün ciğerle yarıştığını söyledi. Son 1- 2 ay yaşanan biber krizinin ardından hasretin bittiğini söyleyen Dinar, "Bulunduğumuz yer şu anda sınır bölgesi, Karaağaç Ovası, başka bir yerde olmuyor bu biber. Dünya'nın en tatlı acısı diyoruz bu bibere biz. Artık hasadı başladı. 1- 2 aydan beri biber krizi vardı, yetmiyordu, birçok arkadaşımızın biberi bitmişti. Şimdi artık hasret bitti diyoruz. Çünkü tava ciğerin yanında olmazsa olmazı biberdir. Bu hasatla bu hasreti de giderdik" diye konuştu.
'YILDA 60 TON TÜKETİLİYOR'
Ciğer biberinin dünyanın en tatlı acısı olduğunu söyleyen Dinar, "Dünyanın en tatlı acısı bu. Bazı acılar vardır, rahatsız eder. Ama bazı acılar vardır, yedikçe yedirir. Bu da o acılardan. O nedenle dünyanın en tatlı acısı diyoruz. Edirne'ye gelenler de artık bu biberleri hediyelik olarak almaya başladı. Sadece biz ciğercilere gitmiyor bu biberler. Şeker alırken biber de soruyorlar artık. O nedenle tüketim çok arttı. Yüzlerce ton kurutulmuş biber Edirne genelinde satılıyor ve ciğerin yanında veriliyordur. Yılda zannediyorsam 60 ton civarında biber tüketiliyordur" dedi.
YAZ TATİLİNDE TARLADA ÇALIŞIYOR
Biber tarlasında gün boyu çalışarak yevmiye kazanan Sevil Dişbudak da, okulların kapanmasıyla yaz tatilini bu şekilde geçirdiğini belirterek, "Biber hasadında çalışıyoruz. Normalde okulda okuyorum ama şu anda yaz tatili olduğu için ev ekonomisine de katkı olması açısından tarlada çalışıyoruz. Bu yılki biberler gerçekten çok acı. Günde 5-6 ton topluyoruz biberlerden" diye konuştu.

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Edirne'de 'acı' hasat başladıEdirne'de 'acı' hasat başladıEdirne'de 'acı' hasat başladıEdirne'de 'acı' hasat başladı

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