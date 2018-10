Edirne'de açılan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ne ziyaretçi akını

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Finlandiya eğitim modeli esas alınarak 12 bin metrekare alana kurulan ve içerisinde dinozordan karıncaya kadar birçok hayvanın maketinin yer aldığı Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi düzenlenen törenle açıldı. Çok sayıda ziyaretçinin geldiği açılışta zaman zaman izdiham yaşanırken, birçok aile çocuklarını hayvanların dev maketleri arasında gezdirip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Edirne Belediyesi, çocukların okul dışında da eğitimlerini sağlamak için Şükrüpaşa Mahallesi'nde 12 bin metrekarelik alana dinozordan karıncaya kadar birçok hayvanın maketinin yer aldığı Çocuk Müzesi kurdu. Müzeye ise bu modeli dünyada ilk kez Türkiye'de uygulayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in adı verildi. Müze için bugün açılış programı düzenlendi. Açılışa, Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksek Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, bölge belediye başkanları ile Edirne'nin yanı sıra Tekirdağ ve Kırklareli'nden de çocuklarıyla yüzlerce aile katıldı.

PROTOKOL YERİNİ GAZİLERE VERDİ

Vali Özdemir ile Belediye Başkanı Gürkan, protokol koltuklarında oturdukları sırada gazilerin kenarda ayakta durduklarını görünce, yerlerini gazilere verdi. Protokol üyeleri programı ayakta takip etti. Gazilerden bazıları protokol koltuklarına geçtiklerinde gözyaşlarını tutamadı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, müzenin Balkanlar'da yaşayan çocuklara da hitap edeceğini belirterek, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, en ileri eğitim modeli dediğinizde Finlandiya, dünyanın en mutlu çocukları Finlandiyalı çocuklar çıkar. Bu Fin eğitim modelini sadece bütün dünyada ilk uygulayan ülke Türkiye'dir. Bu fikri ortaya atan, müzemize ismini verdiğimiz dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'dir. O yüzden onun adını verdik. Burası bir çocuk parkı, dinozor parkı değil. Çocuklarımıza dünyanın oluşumundan bugüne kadarki canlı yaşamını öğreten, dünyanın tüm ülkelerinde evrensel temel değerler olarak kabul edilen sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşmayı felsefesiyle öğretecek, interaktif, evrensel çocuk müzesidir" dedi.

Edirne Valisi Özdemir de son kararname ile başmüfettiş görevine getirildiğini ve kentten ayrılacağını hatırlatarak vatandaşlardan helallik istedi. Müzenin çocukların eğitimleri için önemli olacağını ifade eden Vali Özdemir, "Aslında eğitim sadece okulda yapılan bir iş değil, hayat boyu süren bir şey. Çocuklarımızın gelecek yüzyıla hazırlanması konusunda ülkeyi yönetecek olan nesillerimizin daha iyi eğitilmesi anlamında çok önemli bir faaliyet. Türkiye'nin, Balkanlar'ın en büyük müzesini açıyoruz. Bundan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

GİRİŞTE İZDİHAM YAŞANDI

Konuşmaların ardından programı sunan çocuklar ve protokol üyeleri kurdele keserek müzenin açılışını yaptı. Edirne'nin yanı sıra Çocuk Müzesi'ni ziyaret etmek için Tekirdağ ve Kırklareli'nden de çok sayıda aile kente akın etti. Açılışın ardından müzeye giriş yapmak isteyenler arasında izdiham yaşandı. Çocuklar birçok hayvanın büyütülmüş maketlerinin yer aldığı müzeyi heyecanla gezdi. Hareket eden hayvan maketleri çocukları şaşırttı. Aileler de müzeyi gezerken hayvan maketleri arasında çocukların fotoğraflarını çekti. Parkurun her alanında kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

Müzeyi çocuğuyla birlikte gezmek için gelen Bahar Dada, "Çocuklar için gerçekten faydalı bir park. Edirne Belediyesi çok önemli bir eğitici park yapmış. Eski çağlardan günümüze hayvanları görünce çocuklar çok heyecanlandı. Benim çocuğum gördüğü hayvanları çok beğendi" dedi. Parkı heyecanla gezdiğini söyleyen 8 yaşındaki Eylül Tezcan, çok keyif aldığını belirterek, "Müzeyi gezdim, mamut var, dinozor var. Örümcekten biraz korkuyorum ama burada çok sevdim. Şu an bana bir şey yaptığını görünce çok beğendim. Çok güzel bir yer olmuş. En çok mamut ve örümceği beğendim" diye konuştu.

ÇOCUK MÜZESİ

Edirne Belediyesi tarafından müze için Finlandiya'da uygulanan eğitim modeli esas alındı. 12 bin metrekare alana kurulan müzede, hayvanlar âlemi ve dünyanın var oluşu 19 öğretmen eşliğinde çocuklara anlatılıyor. Müzede, dünyanın ilk oluşumundan ilk canlı oluşumuna, dinozorlar ve buzul çağı dönemlerindeki hayvanların dev maketleri yer alıyor.