HABER

Edirne'de ağaçların kesildiği alana, foto kapan yerleştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

EDİRNE'de 1'inci derece sit alanında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 50'den fazla ağaç kesildi.

Edirne'de ağaçların kesildiği alana, foto kapan yerleştirilecek

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 1'inci derece sit alanında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 50'den fazla ağaç kesildi. İl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlatırken, köy halkı ağaçları kesenlerin bulunmasını istiyor.
Merkeze bağlı Yolüstü köyünün Tunca Nehri kenarında bulunan ve 1'inci derece sit alanı ilan edilen 'Eğribük' bölgesindeki ormanlık alanda yaklaşık 30 yaşında olan 50'den fazla ağaç kesildi. Ağaçların kesildiğini fark eden köylülerin ihbarı üzerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ağaçların kesildiği alanın tapulu olduğunu tespit eden ekipler önce arazi sahibine bilgi verip, ağaçları kesenleri bulmak için çalışma başlattı.
Köylerindeki ağaçların kesilerek ormanlık alanların yok edildiğini ifade eden Sedat Gün, "Ormana gelip, ağaçlarımızı kesip kaçıyorlar. Gece gelip kesiyorlar, bulamıyoruz. Ağaçları kesenleri yakaladığımız da oluyor. Yakaladığımızda, 'Evet kesiyorum, ne yapayım kışlık ihtiyacım' diyorlar. Bu alanın daha çok denetlenmesini istiyoruz" diye konuştu.
Tapulu arazisinde bulunan ağaçların daha önceki günlerde kesildiğini söyleyen Ömer Güler ise, "Ağaçların kesildiği arazinin yanında benim de ağaçlarım var. Daha önce benim ağaçlarımı da kestiler. Bu ağaçların korunması gerekir. Ormana giren ağaçlarımızı kesip gidiyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
'ORMANIMIZI KESTİLER, YAĞIŞLAR AZALDI'
Bundan 40 yıl önce köylerinde ormanlık alanın çok geniş olduğunu, ancak ağaçların kesilmesiyle yağışların azaldığını söyleyen Salih Bolu, "Ağaçların kesilmesi çok yanlış bir durum. Bundan 40 yıl önce köyümüz tamamen ormanlık alandı. Köylüler kese kese ormanlık alanı bitirdiler. Ormanımızı kestiler, yağışlar azaldı. Köyümüzde doğanın dengesi bozuldu. Ağaçların kesilmesine karşıyız " şeklinde konuştu.
İl Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, ağaçların kesildiği alana foto kapan sistemi koyarak denetimin arttırılacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de ağaçların kesildiği alana, foto kapan yerleştirilecekEdirne'de ağaçların kesildiği alana, foto kapan yerleştirilecekEdirne'de ağaçların kesildiği alana, foto kapan yerleştirilecekEdirne'de ağaçların kesildiği alana, foto kapan yerleştirilecek

Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor
Yağmur sonrası çöple dolan limanda su çamur rengini aldıYağmur sonrası çöple dolan limanda su çamur rengini aldı
Tunceli'de miniklerden çöp toplama etkinliği Tunceli'de miniklerden çöp toplama etkinliği 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kandilli'den deprem açıklaması

Kandilli'den deprem açıklaması

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil'in cezası belli oldu

Cemil Karanfil'in cezası belli oldu!

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı!

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bombanın yakalanma anı ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.