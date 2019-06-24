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Edirne'de anne ve oğlunun silahla yaralanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de pompalı tüfekle anne ve oğluna ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında 3 gün önce Menzilahır Mahallesi'nde, N.S. ve oğlu B.P'yi pompalı tüfekle yaralayarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma ve teknik takip sonrası olayla ilgili C.K, A.K. ve E.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler tutuklandı.

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