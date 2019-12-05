HABER

Edirne'de aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 18:18 | Son Güncelleme

Edirne'de aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmalarına ara verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve aracı dün sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmalarına ara verildi.

Taşdelen'in (30) aracının bulunmasının ardından, sabahtan bu yana jandarma, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar ve AFAD ekipleri arama yaptı.

Dalgıçlar ve AFAD ekipleri kanalın 7 kilometresinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma iz takip köpeğiyle çeltik arazilerinde, diğer ekipler ise drone ile havadan arama yaptı.

Havanın kararmasıyla çalışmalara yarına kadar ara verildi.

Taşdelen'in ailesi de arama çalışmaları boyunca olay yerinden ayrılmadı.

- Olay

Keşan'da yaşayan avukat Taşdelen, 3 Aralık'ta İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrılmış, eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında 20 kilometre uzunluğundaki, Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalda Taşdelen'in aracını bulmuştu. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen'in bulunamaması üzerine Edirne AFAD Müdürlüğü ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, kanalda arama çalışması başlatmıştı.

Huawei Watch GT 2 ile hayatın nabzını tut Huawei Watch GT 2 ile hayatın nabzını tut
FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandıFETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama çalışmaları avukat Hakan Çağıl Taşdelen

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Eski hali olay oldu! Burnu estetik mi?

Eski hali olay oldu! Burnu estetik mi?

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açılışta net mesaj: Kabul etmiyoruz!

Erdoğan'dan tarihi açılışta net mesaj: Kabul etmiyoruz!

Son dakika: Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs kaza yaptı!

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ceren Özdemir'le ilgili çirkin paylaşıma gözaltı

Ceren'le ilgili çirkin paylaşım! Yakalandı

Gazeteci Işıl Özgentürk hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Işıl Özgentürk hakkında istenen hapis cezası belli oldu

İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un cezası belli oldu

Eski HSYK Daire Başkanı hakkında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.