HABER

Edirne'de aracı sulama kanalında bulunan avukatın cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

Edirne'de aracı sulama kanalında bulunan avukatın cansız bedenine ulaşıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde aracı sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD, Tekirdağ Deniz Polisi, jandarma ve gönüllüler, yaklaşık 20 kilometrelik kanalda arama çalışması gerçekleştirdi.

Arama çalışmalarına katılan bir gönüllü, kanalın 8'inci kilometresinde hareketsiz birinin olduğunu ekiplere bildirdi.

Belirtilen noktaya giden ekipler, 30 yaşındaki Taşdelen'in cansız bedenini sudan çıkardı.

Avukatın cenazesi, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Olay

Keşan'da yaşayan avukat Taşdelen, 3 Aralık'ta İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrılmış, geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında 20 kilometre uzunluğundaki, Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalda Taşdelen'in aracını bulmuştu.

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen'in bulunamaması üzerine kanalda arama çalışması başlatılmıştı.

PARTNER Mucize gibi! 6.5 saat sonra hayata döndü Mucize gibi! 6.5 saat sonra hayata döndü
Musluk hırsızı, caminin güvenlik kamerasına yakalandıMusluk hırsızı, caminin güvenlik kamerasına yakalandı
Ceren’in adı ODÜ’de yaşayacakCeren’in adı ODÜ’de yaşayacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat ceset Edirne Hakan Çağıl Taşdelen

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması

İstanbul'da dev denetim!

Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! İşte o paylaşımlar

Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! İşte o paylaşımlar

İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu! 19 gözaltı

İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu! 19 gözaltı

PKK/YPG'nin Suriye'deki yeni hainliği ortaya çıktı!

PKK/YPG Suriye'deki yeni planını devreye sokuyor!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Bursa'da kadına şiddet! Kıskançlık krizine girip kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Kıskançlık krizine girip kız arkadaşına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.