Edirne'de, askeri yasak bölgede 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, askeri yasak bölgede yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1'i FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde 1’inci Piyade Hudut Bölük Komutanlığı ekiplerince, birinci derece askeri yasak bölge içerisinde yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin FETÖ/PDY üyeliği kapsamında 5 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan eski uzman çavuş M.A.T. (29), 'şantaj', 'kasten yaralama', 'hırsızlık malını bilerek satın alma' suçlarından davası devam eden ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunan T.S. (33) ile 'göçmen kaçakçılığı yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak' ve 'suç işlemek amacı ile örgüt kurma' suçlarından kaydı bulunan G.Ş. (30) oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

