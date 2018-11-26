HABER

Edirne'de, askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken askeri yasak bölgede hudut karakolu askerlerince yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi M.Z.

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken askeri yasak bölgede hudut karakolu askerlerince yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi M.Z. (29) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde, Piyade Hudut Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerce, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen M.Z., 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alındı. M.Z., daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede M.Z.'nin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan PAK Eğitim İş Sendikası'na üye olduğu ve ayrıca örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Lokman Hekim'in şifa kaynağıydı! Kışın bol bol tüketirseniz...Lokman Hekim'in şifa kaynağıydı! Kışın bol bol tüketirseniz...
Kar maskeli ve dövmeli gasp şüphelisi masaj salonunda yakalandıKar maskeli ve dövmeli gasp şüphelisi masaj salonunda yakalandı
Fenalaşan eşeğe yaptığı şey kan dondurduFenalaşan eşeğe yaptığı şey kan dondurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

İnternetten bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

Fenalaşan eşeğe yaptığı kan dondurdu

Fenalaşan eşeğe yaptığı şey kan dondurdu

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

Genç kıza kabusu yaşattı! Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı!

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.