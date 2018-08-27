Edirne'de Atatürk Anıtı yakınına tuvalet konulması

"Edirne'de hiç mi yer yok ki Atatürk Anıtı yanına ve törenlerin yapıldığı alana bu tuvaletler konuyor? Çok ayıp bir şey. Edirne'ye yakışmadı. Atatürkçüyüm, cumhuriyetçiyim diyen CHP zihniyetine hiç yakışmadı. Bu karardan bir an önce vazgeçilip tuvaletlerin buradan kaldırılması lazım. Edirne'yi 25 yıldır CHP zihniyeti yönetiyor. Bunca yıldır niye çözüm bulunmadı? Tuvalet sorununa kesin çözüm bulunmalıydı. Yani 10 yıllar önce kullanılan bu seyyar tuvaletleri getirdiler Atatürk Meydanı'na koydular. Bunu da yeni bir icatmış gibi gösterdiler."

Bazı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Atatürk Anıtı yakınına tuvalet konmasının hoş olmadığını ifade ederek, bir an önce kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın açıklamalarını takip ettim. Bu tuvaletlerin oraya geçici konduğunu söylüyor. Buranın altyapısını yapmışsın, altına betonu atmışsın. Eğer bu tepkileri görmeseydi zaten o tuvalet orada duracaktı. Ben inanıyorum ki zaten o tuvaleti oradan kaldıracak. Biz Edirneliler olarak hem ziyaretçilerin hem halkın kullanabileceği düzgün ve kalıcı tuvaletlerin yapılmasını istiyoruz. Atatürk ne CHP'nin ne de Recep Gürkan'ın tekelinde değildir. Atatürk, Türkiye'ye mal olmuş bir liderimizdir. Biz Atatürk'ü minnet ve şükranla anıyoruz. Bu vatanın kurtarılmasında başkomutanlık yapmış, bu millete önderlik etmiştir. Bugün bu şartlarda yaşayabiliyorsak Mustafa Kemal ve silah arkadaşları sayesindedir. Atatürk'ün hedefi Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktı. Allah'a şükür 16 yıldır AK Parti olarak bunun için çalışıyoruz. Türkiye'nin geldiği durum ortada ama Edirne'nin de durumu ortada."

Tuvaletin geçici olarak konulduğu açıklamalarına da anlam veremediğini ifade eden Akmeşe, şöyle devam etti:

Akmeşe, Gürkan’ın konuyla ilgili röportajlarında kurula görüş sorduklarını belirttiğini ancak kurula, belediyenin bu konuyla ilgili başvurusunun bulunmadığını ifade ederek, " 'Kurula başvurduk' demiş ama kurula belediyenin bu konuyla ilgili başvurusu yok. Kurul olay gündeme gelince gidip tespit yapmış." dedi.

MHP İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu da durumu tuhaf karşıladıklarını, yapılanın Edirne Belediyesi'nin vizyonunu gösterdiğini kaydetti.

Ferhatoğlu, "Edirne Belediyesi'nin en büyük projesi, Kibar Feyzo filminden esinlenerek şehrin en merkezi yerine monte ettiği, Atatürk Anıtı yanına koyduğu seyyar tuvalet. Bu nasıl bir vizyon anlamak mümkün değil. O ucubenin derhal oradan kaldırılmasını istiyoruz. Gerçekten şaka gibi bir davranış. Tuvalet koyulacak başka bir yer mi yok? Zaten o bölgede birçok tuvalet var. Bula bula burasını mı buldular?" diye konuştu.

-"Kurul kararını bekliyoruz"

Eleştirilere cevap veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise tuvaletin "şu an işlevsiz ve geçici" olarak konulduğunu dile getirerek, "3 tuvalet yaptırdık. Kent ormanı ve gölete koyduğumuz tuvaletlerden birini de kent merkezine koymamız lazım. Altın üçgen denilen bölge yoğun turist alan bir yer. Ama burası sit olduğu için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun bir yer göstermesi lazım. Yaklaşık 10 gün önce kurula sorduk henüz gelen bir yanıt yok. Biz de geçici olarak tuvaleti koyduk. Bağlantıları yapılmadı, kurul 'şurası uygun' desin tuvaleti oraya taşıyacağız."

