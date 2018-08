Edirne'de Atatürk Anıtı'nın arkasına konulan tuvalet tartışma yarattı -1

"Edirne Belediyesi, tuvaleti koyacak başka yer bulamadı mı? Büyük hizmet, dev hizmet, mega hizmet, ultra hizmet gibi gösterilen on yıllar öncesinin olması gereken işlerin gecikmişliği bir yana, alelade, alelacele yapılan işlerde hoş olmuyor. En son seyyar tuvaletler de yeni bir buluş, önemli bir icat gibi gösterildi. Halbuki bu tür hizmetler neredeyse demode olmuşken, belediye bunu neredeyse festival havasında kutladı. Ama Cumhuriyetçi, Atatürkçü CHP getire getire bu tuvaletlerden birini de Atatürk Meydanı yakınlarına getirdi koydu. Yer mi bulamadı, ayıp değil mi? Bu umumi tuvalet bu meydanın yakından derhal kaldırılmalıdır."

Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Atatürk Anıtı'nın arkasına tuvalet konulmasının şaşırılacak bir durum olduğunu söyledi. Akmeşe, "Edirne Belediyesi bunu 'büyük hizmet, önemli hizmet' diyerek kamuoyuna bir duyuru yaptı. Seyyar tuvalet, geçici bir tuvalet zaten. On yıllar öncesi, çok yerde gördüğümüz tuvaletler. Maalesef Edirne Belediyesi, CHP belediyesi yeni bir icatmış gibi bunun reklamını yaptı. Üstelik getire getire Atatürk heykelinin yanına koydu. Yani bir kere bu saygısızlıktır, böyle kabul etmek lazım. Edirne'de başka tuvalet konulacak yer mi kalmadı? Edirne halkı da buna çok tepkili. CHP zihniyeti yıllardır, 'Cumhuriyet ve Atatürk'ü kullanarak siyaset yapmaya çalıştılar. En son yaptıkları bu olaya da hakikaten Atatürk'e saygısızlığın bir ifadesidir. Yani burası düşünülüp tartışılmadan konulan bir yerdir. Ak Parti Edirne İl Başkanı olarak acilen seyyar tuvaletin buradan kaldırılmasını istiyorum. Edirneliler de bunu istiyor" dedi.

Hükümetin Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanla ilgili projeleri olduğunu anlatan Akmeşe, "Biz Atatürk heykelinin olduğu alanı genişletip, halkın ihtiyaçlarını karşılayacağı geniş bir alan olsun istiyoruz. Sayın Valimiz Günay Özdemir'in de bu konuda çalışmaları var. Biz büyük projeler düşünürken, belediye başkanımız artık on yıllar öncesinden gelmiş seyyar tuvaletleri, gelmiş Atatürk Anıtı'nın tam da göbeğine koymuş. Hoş bir görüntü değil, bir an önce kaldırılmasında fayda var. Belediye Başkanı Recep Gürkan'a sesleniyorum. Edirne halkı da bunu istiyor. Saygısızlık etme Atatürk'ün heykelinin yanında olması saygısızlıktır, başka yerlerde vardır. Bir an önce buradan kaldırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.