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Edirne'de Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu kitaplar okuyucuya sunuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

EDİRNE İl Halk Kütüphanesi'nde, Vali Günay Özdemir'in talimatlarıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu kitapların yer aldığı bölüm açıldı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE İl Halk Kütüphanesi'nde, Vali Günay Özdemir'in talimatlarıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu kitapların yer aldığı bölüm açıldı. Edirne Valisi Günay Özdemir, Fatih Sultan Mehmet ile Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl büyük insan olduğunu gençlere aktarmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Büyük insanların nasıl büyük insan olduğunu, bunun kaynağının ne olduğunu kütüphanenin girişinde bunu göstermek istedik. Bir medeniyeti kuran, İstanbul'u fetheden, bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın nasıl bu aşamaya geldiğini, Atatürk'ün yok olan Osmanlı'dan tekrar Cumhuriyeti nasıl ortaya çıkardığını, bu büyük devleti nasıl kurduğunu çocukların ve gençlerin böyle anlayacağını düşündük.Toplumumuzun daha duyarlı olması için böyle bir hazırlık yaptık, inşallah gençlerimize örnek olur" dedi. 'ATATÜRK 3 BİN 997 KİTAP OKUDU' Fatih Sultan Mehmet'in her çağdan her medeniyetten kitaplar okuduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ise 3 bin 997 kitap okuduğunu hatırlatan Vali Özdemir, "Atatürk 3 bin 997 kitap okumuş pek çoğunun köşelerine not almış, yani kitabı sadece okumamış, önemsemiş. Fatih Sultan Mehmet kütüphanesinde 10 binlerce kitap olduğunu her çağdan her medeniyette kitaplar okuduğunu görüyoruz. Fatih'in, sadece İslam eserleri değil Yunan, Fransız ve diğer medeniyetlere ait eserleri okuduğunu görüyoruz. Atatürk'ün de dünya klasiklerini, doğu, batı medeniyeti kitaplarını okuduğunu görüyoruz. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk böyle bir Cumhuriyeti kurdu, Fatih Sultan Mehmet de farklı medeniyetleri gördüğü için yeni bir medeniyet kurdu" dedi. Daha sonra cam vitrinler ve masalar üzerine konulan kitaplardan oluşan her iki köşe, Vali Günay Özdemir ve beraberindekiler tarafından incelendi.

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