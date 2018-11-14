Edirne'de Atatürk'e hakaret iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Ş'nin tutukluluk haline avukatları tarafından yapılan itiraz kabul edildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, 10 Kasım törenlerinde sarf ettiği sözler nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçlamasıyla tutuklanan Emine Ş.'nin tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendirdi.

Hakimlik, Emine Ş.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

