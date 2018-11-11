HABER

Edirne'de Atatürk'e hakarete tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılında Edirne'de dün düzenlenen törende saygı duruşu sırasında Atatürk hakkında bazı sözler söyleyen Emine Ş.(21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Emine Ş, çıkarıldığı mahkemece "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan tutuklandı.

Emine Ş'nin Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandıMustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı
Öldürülen abla ve kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındıÖldürülen abla ve kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emine Şahin Gazi Mustafa Kemal Atatürk HAKARET Türkiye Cumhuriyeti

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı

İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.