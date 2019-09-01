HABER

Edirne'de balık tezgahları şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

DENİZLERDE 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasıyla birlikte Edirne'deki Balık Pazarı'nda tezgahlar da renklendi.

Edirne'de balık tezgahları şenlendi

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - DENİZLERDE 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasıyla birlikte Edirne'deki Balık Pazarı'nda tezgahlar da renklendi. Sezonun başı olması nedeniyle sınırlı sayıda gelen hamsinin kilo fiyatı 30, istavrit 20 ve çipura ise 35 liradan alıcı buldu.
Türkiye genelinde balıkların üremesi ve soyların korunması amacıyla gerçekleştirilen av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. 15 Nisan'da başlayan yasakla birlikte yaklaşık 4 ay boyunca taze balığa hasret kalan Edirneliler de sabahın erken saatlerinde Balık Pazarı olarak bilinen çarşıya akın etti. Sezonun ilk günü olması sebebiyle Balık Pazarı'nda hamsinin kilosu 30, istavrit kilosu 20 ve çipura ise 35 liradan alıcı buldu.
'FİYATLAR 1 HAFTA İÇERİSİNDE DÜŞER'
Edirne Balık Pazarı esnaflarından Feridun Biztiren, yeni sezonun bol ve bereketli olmasını diledi. Biztiren, ilk gün olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu, balık bollaştığında düşmesini beklediklerini belirterek, Bugün vira bismillah dedik. İnşallah yeni sezon herkese hayırlı uğurlu olur, bol bereketli bir sene olur. Bugün hamsimiz, istavritimiz, barbunumuz, levreğimiz, çupramız var. İlk gün olması nedeniyle fiyatlar biraz yüksek ama 1 hafta ya da 10 gün içerisinde düşer diye tahmin ediyorum. İlk güne göre baktığımızda vatandaşın talebi de çok. İlerleyen günler de balığın daha çok çıkmasıyla bu yoğun talebi daha rahat karşılarız diye düşünüyorum" dedi.
Balık Pazarı esnafından Hamza Köksoy ise vatandaşın balığı özlediği için talebin çok olduğunu ifade etti. Köksoy, "Bugün başladık sezona. İlk gün olması nedeniyle çok çeşidimiz yok. Genellikle hamsi ve istavrit var. Vatandaşımızın da özlediğini görüyoruz çünkü talep yüksek. Şu an az çıktığından dolayı da fiyatlar biraz yüksek. İleri de balık bollaştığında fiyatlar da düşecektir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de balık tezgahları şenlendiEdirne'de balık tezgahları şenlendiEdirne'de balık tezgahları şenlendiEdirne'de balık tezgahları şenlendi

Endişe yaratan görüntü! Çok tartışılacak iddiaEndişe yaratan görüntü! Çok tartışılacak iddia
Av yasağı kalktı, fiyatlar bir gecede düştüAv yasağı kalktı, fiyatlar bir gecede düştü
Av yasağı bitti İstanbul'da balık tezgahları şenlendiAv yasağı bitti İstanbul'da balık tezgahları şenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.