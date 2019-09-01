Edirne'de balık tezgahları şenlendi

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - DENİZLERDE 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasıyla birlikte Edirne'deki Balık Pazarı'nda tezgahlar da renklendi. Sezonun başı olması nedeniyle sınırlı sayıda gelen hamsinin kilo fiyatı 30, istavrit 20 ve çipura ise 35 liradan alıcı buldu.

Türkiye genelinde balıkların üremesi ve soyların korunması amacıyla gerçekleştirilen av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. 15 Nisan'da başlayan yasakla birlikte yaklaşık 4 ay boyunca taze balığa hasret kalan Edirneliler de sabahın erken saatlerinde Balık Pazarı olarak bilinen çarşıya akın etti. Sezonun ilk günü olması sebebiyle Balık Pazarı'nda hamsinin kilosu 30, istavrit kilosu 20 ve çipura ise 35 liradan alıcı buldu.

'FİYATLAR 1 HAFTA İÇERİSİNDE DÜŞER'

Edirne Balık Pazarı esnaflarından Feridun Biztiren, yeni sezonun bol ve bereketli olmasını diledi. Biztiren, ilk gün olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu, balık bollaştığında düşmesini beklediklerini belirterek, Bugün vira bismillah dedik. İnşallah yeni sezon herkese hayırlı uğurlu olur, bol bereketli bir sene olur. Bugün hamsimiz, istavritimiz, barbunumuz, levreğimiz, çupramız var. İlk gün olması nedeniyle fiyatlar biraz yüksek ama 1 hafta ya da 10 gün içerisinde düşer diye tahmin ediyorum. İlk güne göre baktığımızda vatandaşın talebi de çok. İlerleyen günler de balığın daha çok çıkmasıyla bu yoğun talebi daha rahat karşılarız diye düşünüyorum" dedi.

Balık Pazarı esnafından Hamza Köksoy ise vatandaşın balığı özlediği için talebin çok olduğunu ifade etti. Köksoy, "Bugün başladık sezona. İlk gün olması nedeniyle çok çeşidimiz yok. Genellikle hamsi ve istavrit var. Vatandaşımızın da özlediğini görüyoruz çünkü talep yüksek. Şu an az çıktığından dolayı da fiyatlar biraz yüksek. İleri de balık bollaştığında fiyatlar da düşecektir" diye konuştu.