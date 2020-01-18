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  4. Edirne'de, Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' kutlandı

Edirne'de, Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 21:21 | Son Güncelleme

EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlardan kalma eski bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi', beyaz çarşaf giyen ve yüzlerini boyayan gençlerin, evlerin pencerelerine vurup köy sakinlerini korkuttuğu etkinlikle kutlandı.

Ali Can ZERAY- Ünsal YÜCEL- Resul ORUÇOĞLU/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlardan kalma eski bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi', beyaz çarşaf giyen ve yüzlerini boyayan gençlerin, evlerin pencerelerine vurup köy sakinlerini korkuttuğu etkinlikle kutlandı. Etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde korku masalı ve hikayelerin anlatılmasının ardından, gençlerin beyaz çarşaf giyip camları vurup köylülerin korkutulduğu 'Bocuk Gecesi' kutlaması yapıldı. Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkının iş birliğiyle bu yıl 15'incisi düzenlenen Bocuk Gecesi’ne, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi katıldı. Türk Patent Enstitüsü’nce ’Çamlıca Bocuk Gecesi’ olarak tescillenen ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar başlatılan etkinlikte, Antik Dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan koreografiler ile gösteriler sahnelendi. Etkinlik alanına kurulan alternatif sahnelerde ise akustik ve DJ performansları sahnelendi.
CAMLARI VURARAK KÖYLÜLERİ KORKUTTULAR
Gecede, katılımcılara kış aylarına özgü kabak tatlısı da dağıtıldı. Yüzlerini boyayan, maske takan ve pelerin giyen gençler, bazı evlerin pencerelerine vurarak, içeridekileri korkuttu. İnanca göre evlerde tencereler içinde pişirilen kabak tatlısı, bocuk gelmemesi için yenilerek katılanlara dağıtıldı.

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