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Edirne'de Balkan şehitleri törenle anıldı -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

Edirne'de, Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Edirne'de, Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.
Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nde Sarayiçi'nde bulunan Balkan Şehitliği'nde düzenlendi. Yaklaşık 20 bin şehidin anma törenine CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi girişinde toplanan kalabalık kortej oluşturarak, Balkan Şehitliği'ne yürüdü. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın Balkan Şehitliği'ne
çelenk sunması ve Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende askerler şehitler için saygı atışı yaptı. Ardından Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından şehitler için dua okundu. Okunan duaların ardından Vali Canalp ile beraberindekiler, şehitlik abidesini gezerek 100 subay ve 400 er şehidin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı.
Vali Canalp, Edirne, Trakya ve Balkanlar açısından anlamlı bir gün. Malum şehitleri anma günümüzü her yıl anıyoruz. Şehitlerimizi anmak bizim için son derece anlamlı. Edirnelilerde her yıl olduğu gibi yine Balkanlarımızın şehitliğini geçmiş yıllarda olduğu gibi acı hatıralarını unutmadılar. Bundan sonrada canlı şekilde yaşamaya yaşatmaya devam edeceğiz dedi.
Tören daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde, Edirne İlhami Ertem Lisesi öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.

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