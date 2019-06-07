HABER

Edirne'de bayram dönüşü trafik yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı için gittikleri memleketlerinden ve tatilden erken dönenler, Edirne'nin Keşan ilçesinde yoğunluk oluşturdu.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- RAMAZAN Bayramı için gittikleri memleketlerinden ve tatilden erken dönenler, Edirne'nin Keşan ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatili sonrası trafiğe takılmamak için erken dönmeyi tercih eden tatilciler, Keşan'dan İstanbul'a yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Özellikle Saros Körfezi'ndeki tatil beldeleri, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı ve Çanakkale'den gelerek, İstanbul yönüne gidenler, ışıklı kavşaklarda yoğunluk oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik bürosu ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, oluşan yoğunluk nedeniyle tedbirlerini artırdı. Sürücüler, olası kazalarda trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor. Trafik yoğunluğunun hafta sonu artırması bekleniyor.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladıMarmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Bakan Soylu: Kandil Dağı'nda da bayram namazı kılmayı Allah nasip etsinBakan Soylu: Kandil Dağı'nda da bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de Lindos Adası açıklarında deprem!

Akdeniz'de deprem!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Bakanlıktan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.