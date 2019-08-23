Edirne'de 'belediye bandosunun Zigetvar seferi' tartışması

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de mali sorunlar yaşayan belediyenin, Macaristan'ın Zigetvar kentinde düzenlenen festivale, bando ekibinden oluşan 28 müzisyenin yanında 2 müdür, 1 dozer operatörünü, tüm masraflarını karşılayarak göndermesi, tepkilere neden oldu. Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, "Ben buna bir israf olarak bakmıyorum. Çünkü benim ekiplerimle beraber ben oraya Türkiye Cumhuriyeti bayrağını da gönderiyorum. Orada Türk bayrağını da dalgalandırıyorum. Ben Balkan ülkelerinde Türk bayrağını dalgalandırmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Macaristan'ın Zigetvar kenti belediyesi, düzenlediği 'Bandocular Festivali' için Edirne Belediyesi'ne 30 Temmuz günü resmi davet mektubu gönderdi. Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan başkanlığında 1 Ağustos günü toplanan belediye meclis toplantısına gündem dışı görüşülmek üzere gelen teklif öncesi, bu davet, üyelerin bilgisine sunuldu. Gürkan, meclis üyelerini bilgilendirirken, "Biliyorsunuz festivalimize destek veren ülkelerin festivallerine biz de ekonomik açıdan biraz sıkıntılı olsak da katılmaya gayret ediyoruz. Bu da onlardan birisi, söz almak isteyen arkadaşımız var mı?" diye sordu. CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinden söz almak isteyen olmayınca bando ekibinin Zigetvar’a gitmesine yönelik teklif, oybirliği ile kabul edildi.