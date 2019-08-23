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Edirne'de 'belediye bandosunun Zigetvar seferi' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:13 | Son Güncelleme

 EDİRNE'de mali sorunlar yaşayan belediyenin, Macaristan'ın Zigetvar kentinde düzenlenen festivale, bando ekibinden oluşan 28 müzisyenin yanında 2 müdür, 1 dozer operatörünü, tüm masraflarını karşılayarak göndermesi, tepkilere neden oldu.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de mali sorunlar yaşayan belediyenin, Macaristan'ın Zigetvar kentinde düzenlenen festivale, bando ekibinden oluşan 28 müzisyenin yanında 2 müdür, 1 dozer operatörünü, tüm masraflarını karşılayarak göndermesi, tepkilere neden oldu. Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, "Ben buna bir israf olarak bakmıyorum. Çünkü benim ekiplerimle beraber ben oraya Türkiye Cumhuriyeti bayrağını da gönderiyorum. Orada Türk bayrağını da dalgalandırıyorum. Ben Balkan ülkelerinde Türk bayrağını dalgalandırmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Macaristan'ın Zigetvar kenti belediyesi, düzenlediği 'Bandocular Festivali' için Edirne Belediyesi'ne 30 Temmuz günü resmi davet mektubu gönderdi. Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan başkanlığında 1 Ağustos günü toplanan belediye meclis toplantısına gündem dışı görüşülmek üzere gelen teklif öncesi, bu davet, üyelerin bilgisine sunuldu. Gürkan, meclis üyelerini bilgilendirirken, "Biliyorsunuz festivalimize destek veren ülkelerin festivallerine biz de ekonomik açıdan biraz sıkıntılı olsak da katılmaya gayret ediyoruz. Bu da onlardan birisi, söz almak isteyen arkadaşımız var mı?" diye sordu. CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinden söz almak isteyen olmayınca bando ekibinin Zigetvar’a gitmesine yönelik teklif, oybirliği ile kabul edildi.

Zivetgar’a gidecek kafilede, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vahap Melih Serttuna kafile başkanı Edirne Belediyesi Bando Takımının Şefi Süleyman Uysal ile 28 müzisyene ek olarak ekibe Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sefa Pirko ile Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Göç ile belediyenin dozer operatörü Şenol Geçmiş 'görevli' olarak yer aldı. Müzisyenlerin dışında temizlik ve park bahçeler müdürü ile dozer operatörünün kafileye dahil edilmesi tepkiyle karşılandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, kafilenin Zivegar’a gitmesine israf gözüyle bakmadığını söyledi. Gürkan, "Ben buna bir israf olarak bakmıyorum. Çünkü benim ekiplerimle beraber ben oraya Türkiye Cumhuriyeti bayrağını da gönderiyorum. Orada Türk bayrağını da dalgalandırıyorum. Ben Balkan ülkelerinde Türk bayrağını dalgalandırmaktan onur ve gurur duyuyorum. Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne’nin flamasını ve orada Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağını dalgalandırmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Eleştirilere neden olan müdürleri ve dozer operatörünü Türk bayrağını temsilen gönderdiğini belirten Gürkan, "Operatör arkadaşın pozisyonu başka ama oraya şoför olarak gitti. Oraya operatör olarak gitmiyor, aynı zamanda şoförlük belgesi de var. 3 müdürümüz de Zigetvar kentiyle ya da diğer kentlerden edindikleri tecrübeleri, bilgileri buraya taşıyorlar. Buradan edindikleri tecrübeleri ve bilgileri de oraya taşıyorlar. Zaten buralarla ilişkilerimiz belli. Burada asıl olan kaç müdürün gittiği değil, asıl olan Türk bayrağının gitmesidir, orada şanlı bir şekilde temsil ediliyor olmasıdır. Ben bu noktadan bakıyorum. Bu noktadan bakmayanlar kendi işlerine baksınlar, hangi noktadan bakıyorlarsa istedikleri noktadan baksınlar" dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağını söyledi.

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