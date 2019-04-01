Edirne'de belediyeler 3 partiye dağıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne Belediyesi ile 4 ilçede CHP, 3 ilçede AK Parti, bir ilçede de İYİ Parti adayları seçimi önde tamamladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne Belediye Başkanı, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Recep Gürkan oldu.

Enez, Uzunköprü, Meriç, Süloğlu ilçelerinde CHP, Keşan, Havsa, Lalapaşa'da AK Parti, İpsala ilçesinde İYİ Parti sandıktan ilk sırada çıktı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne'de kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Enez - Özkan Günenç - CHP

Havsa - Aydın Balkan - AK Parti

İpsala - Abdullah Naci Ünsal - İYİ Parti

Keşan - Mustafa Helvacıoğlu - AK Parti

Uzunköprü - Özlem Becan - CHP

Lalapaşa - İsmail Arslan - AK Parti

Meriç -Erol Dübek - CHP

Süloğlu - Mehmet Ormankıran - CHP

