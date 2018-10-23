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Edirne'de beton pompası MOBESE direğine çaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 22:43 | Son Güncelleme

Edirne'de beton pompası MOBESE direğine çaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'de beton pompasının çarptığı MOBESE direği devrildi.

Alınan bilgiye göre, Gaffar Tüzün'ün kullandığı 06 FY 1042 plakalı beton pompası kamyonu, Kıyık çevre yolundan geçtiği sırada, Plaka Tanıma Sistemi'nin yer aldığı MOBESE direğine çaptı.

Çapmanın etkisiyle direğinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri direkteki MOBESE kameralarının da zarar gördüğünü belirledi.

Çevre yolu, Lalapaşa, otoban ve Kapıkule Sınır Kapısı yolu istikametinde trafiğe kapatıldı.

Direğin kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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beton pompası mobese direği Yol Kapandı

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