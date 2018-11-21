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Edirne'de bez torba uygulamasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 18:53 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Bakallar ve Tekel Bayiler Esnaflar Odası, 1 Ocak'tan itibaren yasa gereği bakkal ve marketlerde parayla satılacak poşetlerin önüne geçmek amacıyla firmaların sponsorluğuyla bastırılan çevre dostu bezden yaptırdığı torbaları bedavaya dağıtmaya başladı.

Edirne'de bez torba uygulamasına başlandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Bakallar ve Tekel Bayiler Esnaflar Odası, 1 Ocak'tan itibaren yasa gereği bakkal ve marketlerde parayla satılacak poşetlerin önüne geçmek amacıyla firmaların sponsorluğuyla bastırılan çevre dostu bezden yaptırdığı torbaları bedavaya dağıtmaya başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu bir şekilde alışveriş torbalarının aşırı tüketiminin 31 Aralık 2025 yılına kadar azaltılması yönünde kapsamında bakkal marketlerde naylon poşetler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli verilmeye başlayacağını duyurmasının ardından Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası harekete geçti. Oda, kentte firmaların sponsor olmasıyla yaptırdığı 2 bin 500 adet bezden yapılmış torbaları ücretsiz vatandaşa dağıtmaya başladı.
Amaçlarının çevreye zarar veren plastik kullanımın önüne geçmek olduğunu belirten, Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yaşagör, "Doğaya zarar veren poşetlerin kullanılmasını istemiyoruz. Bakanlığın 1 Ocak'tan itibaren poşet satışını destekliyoruz. Bu sayede poşet kullanımı azalıp doğaya zarar vermeyecek. çevremizi korumamız gerekir, toprağımız ve suyumuz bizim. Biz bakkallar olarak bir kıvılcım olalım istedik. Bu kıvılcım kısa sürede Türkiye'de odalar, borsalar ve yerel yönetimler bez torbalar yaptırtarak tüketicilerine dağıtmalarını istiyoruz. Biz Edirne'den ilk olarak bunu başlattık. İnşallah kısa sürde tüm Türkiye'de bez torbalar yaygınlaşır" dedi.
Edirne'deki bakkallarda dağıtımı başlatılan ücretsiz bez torba uygulamasını desteklediğini söyleyen fabrika işçisi Eylem Aslan, "Ekmek ve diğer gıda alışverişlerimizde eskiden hep bez file ve kağıt kaselerde yapıyorduk. Şu an tekrar bez torbalara dönmemiz sevindirici. Bu sayede doğamız plastik kabusundan kurtulup geleceğe temiz bir gelecek bırakmış olacağız" dedi.
Önünde, 'Bakkal Amca' yazan bez poşetlerden 2 bin 500 adeti dağıtılırken. önümüzdeki günlerde 5 bin adet bezden filelerin de vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

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Edirne'de bez torba uygulamasına başlandıEdirne'de bez torba uygulamasına başlandıEdirne'de bez torba uygulamasına başlandıEdirne'de bez torba uygulamasına başlandı

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