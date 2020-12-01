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Edirne’de bin 312 adet kaçak parfüm ele geçirildi

01.12.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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Edirne’de bin 312 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından TEM gişeler mevkiinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 312 adet kaçak parfüm ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca alınan ihbar üzerine, Edirne ili Merkez ilçesi TEM gişeler mevkiinde şüpheli araçta yapılan aramada, Romanya’ya götürülmek üzere, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen değişik markalarda; bin 312 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından TEM gişeler mevkiinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 312 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca alınan ihbar üzerine, Edirne ili Merkez ilçesi TEM gişeler mevkiinde şüpheli araçta yapılan aramada, Romanya’ya götürülmek üzere, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen değişik markalarda; bin 312 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Bahse konu malzemelerin maddi değerinin tahmini 125 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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