HABER

Edirne'de bir haftada 1997 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

Edirne'de bir haftada 1997 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1997 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Uzunköprü, Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde 1997 Yemen, Mısır, Hindistan, Pakistan, Cezayir, Irak, Suriye, Libya, Fas, Afganistan, Somali, Filistin ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
Yoğun yağış Polatlı’daki tarlaları vurduYoğun yağış Polatlı’daki tarlaları vurdu
Türk Kızılayı’nın desteğiyle öğrenciler için "Robotics Atölye"Türk Kızılayı’nın desteğiyle öğrenciler için "Robotics Atölye"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma operasyon sınır

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

Pençe Harekâtı ile ilgili son dakika açıklaması: Üç sığınak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş gelişme!

Kolları titreyince hastaneye giden genç kız 3 gün sonra hayatını kaybetti

Liseli Sedef'ten kahreden haber!

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.