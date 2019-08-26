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Edirne'de bir haftada 4 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 08:39 | Son Güncelleme

Edirne'de bir haftada 4 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de son bir haftada 3 bin 899 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalanan göçmen sayısında artış yaşanıyor. Jandarma ekipleri kent girişinde kontrollerini sürdürürken Edirne polisi de kent merkezinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Geçen hafta il genelinde 3 bin 899 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin çoğunluğunu Afganistan ve Pakistan uyruklular oluşturdu.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti.

Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.

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