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Edirne'de bir haftada 4 bine yakın kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 12:06 | Son Güncelleme

EDİRNE'de güvenlik güçlerince son bir haftada yapılan denetimlerde 3 bin 899 kaçak göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isterken yakalandı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) - EDİRNE'de güvenlik güçlerince son bir haftada yapılan denetimlerde 3 bin 899 kaçak göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isterken yakalandı. Göçmenlerin ifadelerine göre, Yunanistan'da yakalanan göçmenler Türkiye sınırında toplanıp, Meriç Nehri üzerinden botlarla, uluslararası anlaşmalar hiçe sayılarak geri gönderiliyor. Edirne'de 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Jandarma ve Edirne Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sınırı yasa dışı yollarla geçmek isteyen göçmenlere göz açtırmıyor. Ekipler geçen hafta, Yunanistan ve Bulgaristan sınırı ile kent genelinde boş ev ve gizlenme noktalarında yaptığı denetimlerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 bin 899 göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenlerin büyük çoğunluğu Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere Suriyeli mültecilerden oluşuyor. YUNANİSTAN GERİ İTİYOR İl Göç İdaresi'ne teslim edilen göçmenlerin verdiği ifadeler Yunanistan'ın yasalara uymadığını gösteriyor. Edirne'de geçen yıla göre yakalamaların artmasıyla birlikte göçmenlerin verdiği ifadelere göre Yunanistan'da yakalanan göçmenler Türkiye sınırında toplanıp, Meriç Nehri üzerinden botlarla, uluslararası anlaşmalar hiçe sayılarak geri gönderilip, 'push back- geri itme' yapılıyor. Edirne'de yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, 10'dan fazla organizatör son 1 haftada çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanıp cezaevine kondu.

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