HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne’de bir köpek ölü olarak bulundu

Edirne’de bir köpek ölü olarak bulundu

21.12.2020 13:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir kişinin, evininin balkonda beslemek amacıyla sahiplendiği köpek, sabah saatlerinde balkonda asılı halde ölü olarak bulundu.Olay, öğlen saatlerinde Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Atatürk Mahallesi Kırkkavak Caddesi’nde bulunan vakıf evlerinde meydana geldi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir kişinin, evininin balkonda beslemek amacıyla sahiplendiği köpek, sabah saatlerinde balkonda asılı halde ölü olarak bulundu.
Olay, öğlen saatlerinde Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Atatürk Mahallesi Kırkkavak Caddesi’nde bulunan vakıf evlerinde meydana geldi. S.E.’ye ait balkona bağlanan köpek, birinci kattaki balondan sarkmış şekilde ölü olarak bulundu. Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan S.E. köpeği dün akşamüstü sahiplenmek için aldıklarını ifade etti.
Köpeğin cesedi Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak havyan barınağına götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
100 milyonluk ikramiye kuyruğu100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Uzman erbaş başvuruları başladı!Uzman erbaş başvuruları başladı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıktı, dolandırıldı!

Koronavirüs testi pozitif çıktı, dolandırıldı!

Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu

100 milyonluk ikramiye kuyruğu

POMEM 8 bin polis alımı başvurusu son gün... Polislik başvurusu nasıl yapılır? 27. Dönem POMEM başvuru şartları ve ücreti nedir?

Son başvuru günü bugün!

Denizli'de Atatürk büstü ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Atatürk büstü ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Ekrem İmamoğlu'ndan barajlardaki su seviyesine ilişkin kritik açıklama

İmamoğlu'ndan barajlardaki su seviyesine ilişkin kritik açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.