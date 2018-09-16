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Edirne'de bisikletliler 'hareketli yaşam' için pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 17:46 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlerinde bir araya gelen bisikletliler, hareketli yaşama dikkati çekmek için pedal çevirdi.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlerinde bir araya gelen bisikletliler, hareketli yaşama dikkati çekmek için pedal çevirdi. Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, zorunlu olmadıkça araç kullanılmamasını tavsiye ederek, "Mümkün olduğunca, bisikletle, yürüyerek, spor yaparak hem bedenimizi daha sağlıklı kılmak hem de doğaya daha az karbon salınımını hedefliyoruz" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Edirne Belediye Başkanlığı ve kentteki bisiklet dernekleri 'sağlık yolu' olarak bilinen Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi arasındaki 1700 metrelik yolda 'bisiklet turu' etkinliği düzenledi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan eşi Mürüvvet Esra ile katıldığı etkinlikte zorun olmadıkça araç kullanılmaması tavsiye ederek, "Bildiğiniz gibi dünya genelinde 16-22 Eylül tarihleri arasındaki hafta Avrupa Hareketlilik Haftası. Bu haftadaki amaç daha çok araçların, modernizmin insanlığı hareketsizliğe sevk ettiği, bizi tutsak ettiği ve bunun için mümkün olduğunca özellikle fosil yakıtlı araçları kullanmayarak, daha çok kas gücüyle vücudumuzla hem hareket etmemizi hem de bu bağımlılıktan insanları biraz kurtarmayı hedefleyen bir aktivite bu. Edirne'de de biliyorsunuz son yıllarda bisiklet sporu gittikçe gelişiyor. Baştan bir derneğimiz varken sayı gittikçe arttı ve 6-7 derneğe çıktı ve bunu çok olumlu buluyoruz. Parkurun yolu Edirne'nin ilk projeli bisiklet yolu. Etkinlikler 1 hafta boyunca devam edecek. Bu bir hafta boyunca ben de dahil olmak üzere birçok kişiye, mümkün olduğunca, zorunluluklar dışında araç kullanmamayı tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğunca, bisikletle, yürüyerek, spor yaparak hem bedenimizi daha sağlıklı kılmak hem de doğaya daha az karbon salınımını hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kentteki bisiklet derneklerinin üyelerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik grup, 1700 metrelik yolda pedal çevirerek 'hareketli yaşam' mesajı verdi.

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